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    17:41, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Президент Таджикистана выразил соболезнование народу Казахстана

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    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетил посольство Казахстана в Душанбе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр от имени главы Республики Таджикистан Эмомали Рахмона передал телеграмму соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате масштабных лесных пожаров в области Абай.


    «С чувством глубокой печали восприняли весть о масштабных пожарах и значительном уроне в области Абай – на востоке Казахстана, в результате которых имеются человеческие жертвы. Выражаем наши искренние соболезнования всему братскому народу Казахстана, родным и близким погибших. Уверены, что усилиями Правительства и народа дружественного Казахстана последствия этого бедствия будут преодолены в скорейшем будущем», - говорится в телеграмме.


    От имени правительства Таджикистана глава внешнеполитического ведомства выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и сделал запись в открытой в посольстве Книге соболезнований.


    Теги:
    Общество Пожар Абайская область Таджикистан
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