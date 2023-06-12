Президент Таджикистана выразил соболезнование народу Казахстана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин посетил посольство Казахстана в Душанбе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Министр от имени главы Республики Таджикистан Эмомали Рахмона передал телеграмму соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами в результате масштабных лесных пожаров в области Абай.

«С чувством глубокой печали восприняли весть о масштабных пожарах и значительном уроне в области Абай – на востоке Казахстана, в результате которых имеются человеческие жертвы. Выражаем наши искренние соболезнования всему братскому народу Казахстана, родным и близким погибших. Уверены, что усилиями Правительства и народа дружественного Казахстана последствия этого бедствия будут преодолены в скорейшем будущем», - говорится в телеграмме.

От имени правительства Таджикистана глава внешнеполитического ведомства выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших и сделал запись в открытой в посольстве Книге соболезнований.