Президент Таджикистана призвал семьи создать двухлетний продовольственный резерв

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании правительства заявил о необходимости сократить зависимость республики от импорта и сформировать в каждой семье продовольственный резерв минимум на два года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Рахмон отметил, что благодаря последовательной реализации реформ, поддержке производственного предпринимательства, цифровизации, ускоренной индустриализации и развитию сельского хозяйства в первом полугодии 2026 года удалось обеспечить положительную динамику развития национальной экономики.

Вместе с тем он подчеркнул, что в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в мире основными задачами правительства являются обеспечение макроэкономической стабильности, предотвращение воздействия потенциальных рисков, эффективное использование внутренних возможностей и поэтапное сокращения зависимости от импортируемых товаров.

— Эмомали Рахмон дал конкретные поручения по обеспечению своевременной уборки урожая, эффективному использованию водных и земельных ресурсов, получению двух-трех урожаев с пахотных земель, увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, созданию в каждой семье республики достаточных запасов продовольствия сроком не менее чем на два года, активизации разъяснительной работы среди населения, — сообщает пресс-служба президента РТ.

Органам исполнительной власти поручено подготовить конкретные предложения по обеспечения устойчивого развития национальной экономики и достижения по итогам 2026 года темпов роста ВВП не ниже 8%.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана достиг 8,8 млрд долларов США, а темпы роста ВВП обеспечены на уровне 8,2%.