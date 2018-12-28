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Президент Таджикистана позвонил Нурсултану Назарбаеву

28 Декабря 2018 13:38 93
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Президент Таджикистана позвонил Нурсултану Назарбаеву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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Лидеры стран обсудили текущую ситуацию и перспективы двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметив поступательное развитие всестороннего взаимодействия между Астаной и Душанбе.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Таджикистан, Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана,
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