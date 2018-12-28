Президент Таджикистана позвонил Нурсултану Назарбаеву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Лидеры стран обсудили текущую ситуацию и перспективы двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметив поступательное развитие всестороннего взаимодействия между Астаной и Душанбе.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.