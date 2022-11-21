Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах

21 Ноября 2022, 10:35
Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах
21 Ноября 2022, 10:35

Президент Таджикистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств подчеркнули, что в начале следующего года отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами.

Собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества во благо народов Казахстана и Таджикистана.

Президенты также обменялись мнением по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.

Фото: akorda.kz


Новости по теме
Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе
Читайте также
Президент Кыргызстана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента РК с уверенной победой на внеочередных выборах
Почетной грамотой Президента РК поощрили ряд специалистов, строивших дома после пожара в Аулиеколе
Завершил работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско
Президент РК наградил казахстанцев за строительство домов для погорельцев в Костанайской области
Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
Тридцать четыре ребенка появились на свет в день выборов в Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах
2 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
3 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
5 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору