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    17:06, 26 Август 2023 | GMT +6

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил свой рабочий визит в Казахстан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Видео Таджикистан Президент
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