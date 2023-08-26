Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил свой рабочий визит в Казахстан

Напомним, 25 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Главы государств провели переговоры в расширенном составе и осмотрели выставку народного творчества Таджикистана. Позже они посетили Главную мечеть Астаны и выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. Также Лидеры двух стран посетили офис цифрового правительства. По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана. В рамках сотрудничества между странами также будет предусмотрена возможность обучения таджикских специалистов в передовых IT-школах и научно-исследовательских институтах Казахстана.