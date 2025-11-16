Президент США заявил, что телекомпания NBC должна уволить ведущего Сета Майерса

— Сет Майерс из NBC страдает от неизлечимого синдрома помешательства на Трампе (TDS). Его видели прошлой ночью в неконтролируемой ярости, скорее всего из-за того, что его «шоу» — это катастрофа по рейтингам. Помимо всего прочего, у Майерса нет таланта, и NBC должен немедленно его уволить! — написал Трамп в Truth Social.

В сентябое этого года ABC сняла с эфира вечернюю программу ведущего Джимми Киммела за высказывание о том, что сторонники Трампа эксплуатируют тему убийства Чарли Кирка.

Ведущий заявил в эфире, что «банда MAGA», то есть сторонники Трампа, пытаются заработать политические очки на убийстве Кирка. Позднее сообщилось, что шоу восстановят.