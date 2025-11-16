РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:33, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент США заявил, что телекомпания NBC должна уволить ведущего Сета Майерса

    Дональд Трамппризвал телекомпанию NBC уволить ведущего шоу Сета Майерса, передает агенство Kazinform.

    Президент США заявил, что телекомпания NBC должна уволить ведущего Сета Майерса
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    — Сет Майерс из NBC страдает от неизлечимого синдрома помешательства на Трампе (TDS). Его видели прошлой ночью в неконтролируемой ярости, скорее всего из-за того, что его «шоу» — это катастрофа по рейтингам. Помимо всего прочего, у Майерса нет таланта, и NBC должен немедленно его уволить! — написал Трамп в Truth Social.

    В сентябое этого года ABC сняла с эфира вечернюю программу ведущего Джимми Киммела за высказывание о том, что сторонники Трампа эксплуатируют тему убийства Чарли Кирка.

    Ведущий заявил в эфире, что «банда MAGA», то есть сторонники Трампа, пытаются заработать политические очки на убийстве Кирка. Позднее сообщилось, что шоу восстановят

    Мировые новости США Дональд Трамп
    Анастасия Палагутина
    Автор
