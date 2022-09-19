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Президент США сообщил, что пандемия коронавируса закончилась
19 Сентября 2022, 13:45

Президент США сообщил, что пандемия коронавируса закончилась

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден заявил в программе CBS «60 Minutes», что пандемия коронавируса закончилась, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

Впервые вирус был выявлен во время вспышки в китайском городе Ухань провинции Хубэй КНР в декабре 2019 года. Случаи заболевания достигли Соединенных Штатов в начале 2020 года, что привело к тому, что несколько штатов закрыли ряд предприятий и школ, начиная с весны этого же года. Вакцины против коронавируса стали доступны в различных странах с декабря 2020 года.

Ведущий Скотт Пелли в ходе программы поинтересовался у президента США: «Пандемия закончилась?»

Джо Байден ответил: «Пандемия закончилась. У нас все еще есть проблема с коронавирусом. Мы все еще много работаем над этим. Но пандемия закончилась. Если вы заметили, никто не носит масок. Кажется, все находятся в довольно хорошей форме. И поэтому я думаю, что ситуация изменилась, и это прекрасный пример».


Фото:edition.cnn.com

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