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    03:33, 31 Май 2024 | GMT +6

    Президент США посетит Францию

    Джо Байден
    Фото: twitter.com/POTUS

    Глава Белого дома Джо Байден совершит государственный визит во Францию 8 июня текущего года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Лидеры Франции и США также примут совместное участие в церемонии памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом заявило посольство Франции в Соединенных Штатах.

    Этот визит следует за государственным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в США в 2022 году.

    Отмечено, главы двух стран намерены обсудить предстоящие саммиты «Большой семерки» в Италии и НАТО в г. Вашингтоне.

    Кроме того, переговоры будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в экономической сфере, развитии космических и ядерных программ.

    Лидеры рассмотрят совместные действия в ответ на глобальные проблемы, в частности на чрезвычайную климатическую ситуацию и защиту биоразнообразия.

    Теги:
    Климат Франция Сотрудничество Экономика Мировые новости Международные отношения Президент США Байден
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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