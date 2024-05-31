Президент США посетит Францию

Глава Белого дома Джо Байден совершит государственный визит во Францию 8 июня текущего года, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Лидеры Франции и США также примут совместное участие в церемонии памяти 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Об этом заявило посольство Франции в Соединенных Штатах.

Этот визит следует за государственным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в США в 2022 году.

Отмечено, главы двух стран намерены обсудить предстоящие саммиты «Большой семерки» в Италии и НАТО в г. Вашингтоне.

Кроме того, переговоры будут сосредоточены на укреплении двустороннего сотрудничества в экономической сфере, развитии космических и ядерных программ.

Лидеры рассмотрят совместные действия в ответ на глобальные проблемы, в частности на чрезвычайную климатическую ситуацию и защиту биоразнообразия.