Президент справедливо призывает нас сплотиться вокруг Нового Казахстана - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расширенное заседание открыла заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

«Президент справедливо призывает нас сплотиться вокруг Нового Казахстана, избравшего путь обновления и модернизации. Несомненно, приоритеты и задачи Послания базируются на совокупности достижений Казахстана за 30 лет Независимости. Мы видим четкую последовательность политики Президента, который уверенно продвигает путь прогрессивных реформ, способных вывести страну на новый этап развития», - сказала Аида Балаева.

«Сегодня мы с ответственностью можем говорить, что страна вступила в новый этап государственного строительства, его основой станет программа комплексной модернизации политической системы, базирующаяся на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены. Надо понимать, что это не просто реформа, а обоснованное и продуманное решение, вызванное огромной политической волей Президента страны», - подчеркнула заместитель руководителя Администрации Президента.

По словам Аиды Балаевой, Глава государства ясно и искренне донес до каждого казахстанца, что для него нет ничего важнее благополучия страны.

«Каждый из нас понимает, что ответственность за это благополучие лежит на наших общих плечах. Именно поэтому Глава государства возлагает на Ассамблею народа Казахстана большие надежды. Только при вашей поддержке возможно обеспечение стабильной и безопасной реализации очередного пакета реформ», - обратилась Аида Балаева к участникам во время расширенного заседания.

Отметим, что в работе Совета принимают участие также заместитель Председателя АНК – заведующий секретариатом АНК Марат Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители уполномоченных органов, СМИ, общественные деятели, члены АНК, руководители этнокультурных объединений, а также республиканских и региональных общественных структур АНК.