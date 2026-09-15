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    Президент Сербии Вучич уйдет в отставку 27 сентября

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    Президент Сербии Александар Вучич
    Фото: AP Photо

    — 27 числа я сложу с себя полномочия президента, — отметил Вучич в эфире телеканала Pink.

    Сербский президент 9 сентября утвердил решения о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.

    До этого председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры.

    Ранее сообщалось, внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября 2026 года. Решение о проведении досрочных выборов было принято на фоне продолжительных массовых антиправительственных протестов, начавшихся после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек.

    Сербия Политика Выборы Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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