Президент Сербии Вучич уйдет в отставку 27 сентября

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— 27 числа я сложу с себя полномочия президента, — отметил Вучич в эфире телеканала Pink.

Сербский президент 9 сентября утвердил решения о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина.

До этого председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры.

Ранее сообщалось, внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут 25 октября 2026 года. Решение о проведении досрочных выборов было принято на фоне продолжительных массовых антиправительственных протестов, начавшихся после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек.