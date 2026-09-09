Стала известна дата внеочередных парламентских выборов в Сербии

Об этом в эфире телеканала RTS заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он также заявил, что 9 сентября подпишет указ о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента).

В конце июня 2026 года Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в течение нескольких недель, и что в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы после продолжительных массовых антиправительственных протестов из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек.

Второй срок президентских полномочий Вучича истекает в середине 2027 года. Согласно конституции Сербии, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков.

На прошлой неделе стало известно, что Александр Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры.

Ранее президент Сербии заявил, что парламентские выборы пройдут осенью.