Президент Сербии прокомментировал ситуацию в стране

Напомним, что в ночь на 29 июня в Белграде у здания администрации прошли протесты свыше 30 тысяч сторонников оппозиции и студентов.

Молодежь требовала назначить досрочные парламентские выборы в стране. Позже митинг перерос в столкновения с полицией, где участники акции бросали в правоохранителей пиротехнику и бутылки.

Силы порядка были вынуждены применить силу для разгона оппозиции.

А. Вучич рассказал, что государство выполнило свою работу и имеет силы для обеспечения порядка.

— Сегодня у меня была очень важная встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которого я поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, — сказал президент Сербии в обращении к журналистам из Севильи.

Говоря о вчерашних баррикадах по всей Сербии, Вучич сказал, что людям не о чем беспокоиться и что у государства есть силы для обеспечения порядка.