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    21:48, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Сербии прокомментировал ситуацию в стране

    Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал сегодня ситуацию в стране на фоне беспорядков, которые прошли в выходные, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Сербии прокомментировал ситуацию в стране
    Фото: vucic.rs

    Напомним, что в ночь на 29 июня в Белграде у здания администрации прошли протесты свыше 30 тысяч сторонников оппозиции и студентов.

    Молодежь требовала назначить досрочные парламентские выборы в стране. Позже митинг перерос в столкновения с полицией, где участники акции бросали в правоохранителей пиротехнику и бутылки.

    Силы порядка были вынуждены применить силу для разгона оппозиции.

    А. Вучич рассказал, что государство выполнило свою работу и имеет силы для обеспечения порядка.

    — Сегодня у меня была очень важная встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которого я поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, — сказал президент Сербии в обращении к журналистам из Севильи.

    Говоря о вчерашних баррикадах по всей Сербии, Вучич сказал, что людям не о чем беспокоиться и что у государства есть силы для обеспечения порядка.

    Теги:
    Сербия Александр Вучич Балканы массовые беспорядки
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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