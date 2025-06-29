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    08:29, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Массовый митинг прошел в столице Сербии

    После массового митинга с требованием досрочных выборов в центре Белграда произошли столкновения с полицией, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Массовый митинг прошел в столице Сербии
    Фото: Александр Дзюба/ ТАСС

    Полиция применила раздражающее средство для разгона беспорядков, которое разные СМИ описывали как слезоточивый газ или перцовые баллончики. Журналисты агентства AFP также стали свидетелями применения полицией светошумовых гранат.

    Ранее в субботу в центре Белграда собрались десятки тысяч протестующих. На фотографиях с места событий видно, что площадь Славия в центре города, рядом с которой расположены многие правительственные учреждения, почти полностью заполнена людьми.

    Полиция оценивала численность собравшихся в 36 тысяч, независимая наблюдательная организация «Архив публичных собраний» — в 140 тысяч, сообщает AFP.

    Десятки полицейских в защитной экипировке охраняли правительственные здания и близлежащий парк, где также собрались большие группы съехавшихся со всей страны сторонников президента Александра Вучича, передает Reuters.

    Около 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) митинг закончился, часть протестующих двинулась в сторону сторонников Вучича, а также стала бросать файеры в полицейских. В этот момент полиция применила силу, пишет Reuters.

    Субботняя акция является продолжением протестов против коррупции, которые не прекращаются с ноября прошлого года, когда от обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек.

    В прошлом месяце протестующие начали требовать досрочных парламентских выборов. В нынешнем парламенте большинство имеет партия президента Александра Вучича; он ранее говорил, что следующие выборы пройдут точно в срок, а он наступит в конце 2026 года.

    Протестующие требовали от Вучича согласиться на досрочные выборы до 21:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу), но он отверг их требование заранее.

    Теги:
    Сербия Протесты в мире Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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