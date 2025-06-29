Массовый митинг прошел в столице Сербии

Полиция применила раздражающее средство для разгона беспорядков, которое разные СМИ описывали как слезоточивый газ или перцовые баллончики. Журналисты агентства AFP также стали свидетелями применения полицией светошумовых гранат.

Ранее в субботу в центре Белграда собрались десятки тысяч протестующих. На фотографиях с места событий видно, что площадь Славия в центре города, рядом с которой расположены многие правительственные учреждения, почти полностью заполнена людьми.

Полиция оценивала численность собравшихся в 36 тысяч, независимая наблюдательная организация «Архив публичных собраний» — в 140 тысяч, сообщает AFP.

In Serbia 🇷🇸, tens of thousands of students & anti-corruption protesters take to the streets of Belgrade, demanding snap elections & an end to the 13-year rule of President Aleksandar Vucic.pic.twitter.com/nkjIqxZO4w — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 28, 2025

Десятки полицейских в защитной экипировке охраняли правительственные здания и близлежащий парк, где также собрались большие группы съехавшихся со всей страны сторонников президента Александра Вучича, передает Reuters.

Около 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) митинг закончился, часть протестующих двинулась в сторону сторонников Вучича, а также стала бросать файеры в полицейских. В этот момент полиция применила силу, пишет Reuters.

Субботняя акция является продолжением протестов против коррупции, которые не прекращаются с ноября прошлого года, когда от обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек.

В прошлом месяце протестующие начали требовать досрочных парламентских выборов. В нынешнем парламенте большинство имеет партия президента Александра Вучича; он ранее говорил, что следующие выборы пройдут точно в срок, а он наступит в конце 2026 года.

Протестующие требовали от Вучича согласиться на досрочные выборы до 21:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу), но он отверг их требование заранее.