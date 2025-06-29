Массовый митинг прошел в столице Сербии
После массового митинга с требованием досрочных выборов в центре Белграда произошли столкновения с полицией, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Полиция применила раздражающее средство для разгона беспорядков, которое разные СМИ описывали как слезоточивый газ или перцовые баллончики. Журналисты агентства AFP также стали свидетелями применения полицией светошумовых гранат.
Ранее в субботу в центре Белграда собрались десятки тысяч протестующих. На фотографиях с места событий видно, что площадь Славия в центре города, рядом с которой расположены многие правительственные учреждения, почти полностью заполнена людьми.
Полиция оценивала численность собравшихся в 36 тысяч, независимая наблюдательная организация «Архив публичных собраний» — в 140 тысяч, сообщает AFP.
In Serbia 🇷🇸, tens of thousands of students & anti-corruption protesters take to the streets of Belgrade, demanding snap elections & an end to the 13-year rule of President Aleksandar Vucic.pic.twitter.com/nkjIqxZO4w— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) June 28, 2025
Десятки полицейских в защитной экипировке охраняли правительственные здания и близлежащий парк, где также собрались большие группы съехавшихся со всей страны сторонников президента Александра Вучича, передает Reuters.
Около 22:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) митинг закончился, часть протестующих двинулась в сторону сторонников Вучича, а также стала бросать файеры в полицейских. В этот момент полиция применила силу, пишет Reuters.
Globalist’s paid gangs. Belgrade, Serbia pic.twitter.com/vPOk5H4K2u— Jack Straw (@JackStr42679640) June 28, 2025
Субботняя акция является продолжением протестов против коррупции, которые не прекращаются с ноября прошлого года, когда от обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибли 16 человек.
В прошлом месяце протестующие начали требовать досрочных парламентских выборов. В нынешнем парламенте большинство имеет партия президента Александра Вучича; он ранее говорил, что следующие выборы пройдут точно в срок, а он наступит в конце 2026 года.
Протестующие требовали от Вучича согласиться на досрочные выборы до 21:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу), но он отверг их требование заранее.