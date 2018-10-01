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Президент Сербии попросил Нурсултана Назарбаева открыть Посольство в Белграде

9 Октября 2018 14:54 192
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Президент Сербии попросил Нурсултана Назарбаева открыть Посольство в Белграде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сербии Александр Вучич попросил Нурсултана Назарбаева открыть Посольство Казахстана в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отрадно, что политическое сотрудничество для которого характерна активизация политического диалога находится на высоком уровне. Кроме этого мы сотрудничаем и на международной арене. Я выражаю Вам благодарность за вашу твердую позицию в защите жизненно-важных национальных и государственных интересов Сербии, особенно касающихся вопросов Косово. Большое спасибо за Вашу поддержку нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета», - подчеркнул Александр Вучич.

Глава Сербии также отметил важность экономического сотрудничества.

«Я надеюсь, что в будущем мы будем укреплять наше сотрудничество и еще больше увеличивать наш товарооборот, потому что для этого есть хороший фундамент неиспользованный потенциал. Мы были бы очень рады, если вы скоро открыли бы Посольство Казахстана в Белграде. Это наша большая просьба», - заключил Александр Вучич. 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Внешняя политика Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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