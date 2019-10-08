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Президент сделал замечание по поводу рассадки участников совещания по вопросам столицы
8 Октября 2019 11:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев остался недоволен рассадкой участников совещания по вопросам развития столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Что-то я смотрю, какая-то странная у нас рассадка во время совещания. Мы здесь сидим, приглашенные исполнители, депутаты маслихата друг на друг смотрят, неудобно… Что это за креатив такой? Есть же классическая рассадка на совещаниях, аудитория, небольшой президиум», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития города.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит совещание по вопросам развития столицы .
Глава государства озвучил задачи по развитию города.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Акимат,
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