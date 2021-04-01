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    16:42, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент: С мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики», - сказал на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции Касым-Жомарт Токаев.

    «Имея в виду, что Правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг.

    По словам Президента, нужно также ускорить использование цифровых решений, что позволит сохранить мобильность населения в условиях карантинных ограничений. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, цифровой мониторинг поможет обеспечить стабильность ведения бизнеса, особенно в сфере услуг и ритейла.

    «Масштабирование проекта ASHYQ – задача не только бизнеса. Правительству предстоит обеспечить расширение и активное внедрение системы. Важно также создать соответствующую нормативную базу», - отметил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Бизнес Экономика
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