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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
13 Октября 2022, 09:56

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие Президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».


Фото: t.me/KZgovernment


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