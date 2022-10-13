13 Октября 2022, 09:56
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.
В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.
Кроме того, ожидается участие Президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».
Фото: t.me/KZgovernment
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