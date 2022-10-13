13 Октября 2022, 09:56

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

Кроме того, ожидается участие Президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

Фото: t.me/KZgovernment