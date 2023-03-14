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Президент России Владимир Путин посетит с визитом Казахстан

14 Марта 2023, 15:54
Президент России Владимир Путин посетит с визитом Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным Глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита Президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.

Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.


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