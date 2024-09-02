Президент РК заявил о необходимости развития водной сферы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости организации ирригационных систем, передает корреспондент агентства Kazinform. Он также заявил о привлекательности ирригационных систем для инвестиций.

— Беспрецедентные весенние паводки, ставшие серьезным испытанием для всей страны, показали сплоченность нашего народа. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры и неравнодушные граждане из всех регионов Казахстана. На мой призыв не оставаться в стороне откликнулся и крупный бизнес. Благодаря решительным действиям государства и солидарности народа мы смогли благополучно выйти из этой крайне сложной ситуации, отметил Глава государства в ходе выступления с Посланием народу Казахстана.

По его словам, в то же время властям в центре и на местах требуется извлечь соответствующие уроки.

— В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев. Необходимо отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций.