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    12:49, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Президент РК заявил о необходимости развития водной сферы

    Капчагайское водохранилище
    Фото: Минводы РК

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости организации ирригационных систем, передает корреспондент агентства Kazinform. Он также заявил о привлекательности ирригационных систем для инвестиций.

    — Беспрецедентные весенние паводки, ставшие серьезным испытанием для всей страны, показали сплоченность нашего народа. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры и неравнодушные граждане из всех регионов Казахстана. На мой призыв не оставаться в стороне откликнулся и крупный бизнес. Благодаря решительным действиям государства и солидарности народа мы смогли благополучно выйти из этой крайне сложной ситуации, отметил Глава государства в ходе выступления с Посланием народу Казахстана.

    По его словам, в то же время властям в центре и на местах требуется извлечь соответствующие уроки.

    — В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев. Необходимо отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций.

    — Поэтому надо урегулировать тарифную политику и предложить инвесторам эффективные инструменты поддержки. Правительство обязано приступить к решению этой важной задачи, — дал поручение Глава государства.

    Теги:
    Акорда Президент Инвестиции Цены и тарифы Касым-Жомарт Токаев Вода Паводки в Казахстане Послание Президента РК-2024
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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