Президент РК: Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью телеканалу «QAZAQSTAN», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я хочу обратиться к нашим гражданам: решить судьбу казахов в этом мире можем только мы сами. У нас есть только одно государство – Казахстан. Это наша священная Родина. Другой Родины у нас нет. Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Мы должны всегда помнить об этом. Я желаю процветания казахскому народу», - сказал Глава государства.
Напомним, сегодня эксклюзивное интервью Президента выпустил телеканал «Qazaqstan».
Глава государства прокомментировал вопрос о пытках задержанных при массовых беспорядках.
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