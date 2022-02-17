Президент РК: Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе интервью телеканалу «QAZAQSTAN», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу обратиться к нашим гражданам: решить судьбу казахов в этом мире можем только мы сами. У нас есть только одно государство – Казахстан. Это наша священная Родина. Другой Родины у нас нет. Защищать Родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Мы должны всегда помнить об этом. Я желаю процветания казахскому народу», - сказал Глава государства.

Напомним, сегодня эксклюзивное интервью Президента выпустил телеканал «Qazaqstan».

Глава государства прокомментировал вопрос о пытках задержанных при массовых беспорядках.