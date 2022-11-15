Президент РК запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

15 Ноября 2022, 18:11

15 Ноября 2022, 18:11

Президент РК запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года.

Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании «Astana Motors» будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом Глава государства поговорил с работниками завода.

«Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита Председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление», – сказал Президент.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматы.

Фото: akorda.kz