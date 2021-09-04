Президент РК задал важные тренды дальнейшего экономического развития страны - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу Казахстана Глава государства задал важные тренды дальнейшего экономического и социально-политического и развития страны. Таким мнением поделилась заместитель генерального директора Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор социологии, профессор, академик НАН ВШК Шолпан Джаманбалаева.

«В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», Глава государства задал важные тренды дальнейшего экономического и социально-политического и развития страны.

Как представитель сферы науки, отмечу, что Глава государства обращает особое внимание на дальнейшие меры по укреплению научного потенциала страны. Этому будет способствовать реализация его поручений по внесению изменений в законодательство, обеспечению достойной заработной платы ведущим ученым страны, внедрению прямого финансирования на основе прозрачного отбора ведущих НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, увеличению сроков государственного грантового финансирования науки до пяти лет. Они упорядочат систему мер государственной поддержки науки и будут способствовать повышению уровня научных исследований и инноваций, что скажется и на экономическом подъёме в целом. В этой связи хотелось бы отметить те новые возможности и инструменты развития, которые уже внедряются в последнее время. Финансирование науки в последние два года увеличилось почти вдвое, с прошлого года открыта новая бюджетная программа по модернизации и укреплению базы научных организаций МОН РК, конкурсы МОН на грантовое и программно-целевое финансирование стали ежегодными. Внедряются отдельные программы для поддержки ученых, в том числе молодых исследователей. О том, что государство заинтересовано в мощном развитии научных исследований свидетельствует открытое и очень активное обсуждение Министерством образования и науки с научным сообществом «Концепции развития науки РК до 2025 года», где заложен беспрецедентный комплекс дальнейших мер, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности казахстанской науки.

Глава государства поставил задачу перед учеными «не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды». Это зависит во многом от того, насколько готово профессиональное сообщество исследователей предложить такие результаты, которые сегодня необходимы. Если говорить о социально-гуманитарном знании, то оно должно стать необходимой основой многих инструментов управления общественными процессами и формирования духовной атмосферы стране. В этой связи Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК в настоящее время внедряет «Стратегию трансформации до 2025 года», которая нацелена на достижение качественно нового уровня научных исследований общественного развития страны. В фокусе особого внимания ученых актуальные проблемы социально-политической модернизации, развития межнациональных и межконфессиональных отношений, баланса светских и религиозных ценностей, практики реализации принципов внутриполитической стабильности в независимом Казахстане.

Президент дал очень четкий посыл: наука – важный приоритет для страны, государство будет и дальше усиливать поддержку ученых. Теперь и научное сообщество должно показать, что готово дать ответы на современные вызовы», - заключила Шолпан Джаманбалаева.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.