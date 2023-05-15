Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева зачитала приветственное слово Главы государства участникам Республиканского форума родителей «Ұрпақтар сабақтастығы», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники форума! От всего сердца поздравляю вас с Международным днем семей! Крепкая и счастливая семья является главной составляющей гармоничного общества и надежной опорой государства. Благодаря примеру и влиянию самых близких людей воспитываются такие качества человека и гражданина, как патриотизм и ответственность, добропорядочность и уважение к старшим, трудолюбие и стремление к самосовершенствованию. В окружении родных закладывается фундамент мировоззрения личности, основанного на высоких моральных принципах и гуманистических идеалах», - говорится в обращении Президента.

Как отметил Глава государства, знание своих корней и почитание семейных традиций во все времена занимали особое место в самосознании нашего народа. И сегодня они играют важную роль в формировании нового качества нашей нации.

«Задача государства и общества – создать максимально благоприятные условия для укрепления института семьи и всестороннего развития подрастающего поколения. Защита и поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов нашей политики. Огромный вклад в сохранение и продвижение семейных ценностей вносит родительская общественность. Вас отличает искреннее неравнодушие к судьбе каждого ребенка и будущему нашей Родины.

Желаю вам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!» - обратился к участникам Республиканского форума родителей

«Ұрпақтар сабақтастығы» Касым-Жомарт Токаев.