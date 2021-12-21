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Президент РК: За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией

21 Декабря 2021 10:23
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Президент РК: За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

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«21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента Н.А. Назарбаева была подписана Декларация, утвердившая принципы и цели СНГ.

За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности», - написал Президент РК.



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