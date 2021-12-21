Новости
Президент РК: За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией
21 Декабря 2021 10:23
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».
Новости по теме
Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательстваПрезидент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана «Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусца
«21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента Н.А. Назарбаева была подписана Декларация, утвердившая принципы и цели СНГ.
За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности», - написал Президент РК.
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства
Популярное
3 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент подписал поправки в Налоговый кодекс
- Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства
- Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей
- Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
- Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку
- Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047