Президент РК: За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента Н.А. Назарбаева была подписана Декларация, утвердившая принципы и цели СНГ.

За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности», - написал Президент РК.



