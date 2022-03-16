ПРЕЗИДЕНТ РК: Я ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ В ЭТОМ ГОДУ ПОКИНУТЬ ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил поменять «супер-президентскую» модель правления в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане сложилась «супер-президентская» модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправдана. И не только на начальном этапе. В течение 30 лет она в значительной степени была оправдана. Но мы не стоим на месте, меняется общество и страна. И наша политическая система должна адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это неправильно», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, нужно постепенно отходить от такой практики.

«Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Поэтому на январском съезде партии «AMANAT» я заявил о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя. Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон», - отметил Глава государства.

«Предлагаю законодательно оформить обязанность Президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий. Тем самым, мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты», - добавил К. Токаев.