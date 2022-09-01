Президент РК: Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95% местных дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выявлять нарушения в сфере дорожного строительства. Также он поручил взять на контроль вопрос по обеспечению битумом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я дал поручение до 2025 года улучшить не менее 95 % местных дорог. Правительство должно взять данный вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Нужно определить конкретный результат», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«У нас до сих пор не хватает битума. Это очень стыдно для страны, которая добывает нефть в достаточном объеме. Правительство должно решить этот вопрос кардинально», - обратился Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.