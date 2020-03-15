Президент РК выступит с телевизионным обращением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 16 марта, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

В связи с объявлением ВОЗ пандемии нового коронавируса COVID-19 в целях защиты жизни и здоровья граждан Глава государства вводит на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.

Президент создал на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, в которую вошли Премьер-министр, руководители ряда высших государственных органов.

Согласно Указу, на период действия чрезвычайного положения вводятся следующие меры и временные ограничения:

1) будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничивается функционирование крупных объектов торговли;

3) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) будет введен карантин, осуществлены масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел;

5) устанавливается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) ограничивается въезд на территорию Республики Казахстан, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.



