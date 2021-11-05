Президент РК выступил на открытии IV Китайской международной выставки импортных товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства выступил с видеообращением на церемонии открытия IV Китайской международной выставке импортных товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении поздравил участников мероприятия с открытием IV Китайской международной выставки импортных товаров.

«В этом году наши дружественные народы подошли к важным рубежам в своей истории. Исполнилось 30 лет Независимости Казахстана и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. Через два месяца мы отмечаем еще одно знаменательное событие – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наше всестороннее и вечное стратегическое партнерство вступило в новый этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим главным и надежным партнером в Азии», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество открывает путь к совместному развитию и процветанию на обширном Евразийском континенте, а торгово-экономические отношения, выступающие прочным фундаментом взаимодействия наших стран, будут также развиваться и в перспективе.

«Несмотря на трудности, только в сложный 2020 год двусторонний товарооборот вырос на 5 % и превысил 15 миллиардов долларов. Китайская пословица гласит: «Когда дует ветер перемен, одни строят стены, другие строят ветряные мельницы». Мы надеемся, что временные ограничения, введенные в связи с пандемией на казахстанско-китайской границе, скоро будут сняты и наши взаимные товарные потоки будут в полной мере восстановлены», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана в своем приветствии отметил, что торговля всегда была главной движущей силой процветания и международного сотрудничества. Этот принцип особенно важен для нашего региона, который на протяжении веков был связан Великим Шелковым путем.

«Этот древний торговый маршрут был возрожден благодаря масштабной инициативе «Пояса и пути» Председателя Си Цзиньпина. На сегодняшний день ежегодно из Китая в Европу через территорию Казахстана перевозится более 500 тысяч контейнеров. После запуска морского порта Курык срок доставки грузов из Хоргоса в Стамбул по транспортному коридору «Ляньюнган – Карс» сократился в пять раз – с 60 до 13 дней. Помимо Хоргоса, мы с соседними странами создаем новый трансграничный хаб», – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, серьезно подорвала глобальные торговые связи. Поэтому Казахстан продолжит тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для усиления и диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов.

«Открывшаяся сегодня Китайская международная выставка импортных товаров стала, по сути, центром, объединившим экспортеров со всего мира. В этом значимом мероприятии принимают участие производители из более чем 120 стран мира. Это наглядно демонстрирует, что выставка в Шанхае служит «золотыми воротами» на огромный рынок Китая. В выставке участвуют 30 крупнейших производителей Казахстана. Ожидается, что они заключат контракты на поставки продуктов питания и сельхозпродукции на сумму более 100 миллионов долларов», – сказал Президент.

В завершение своего выступления Глава государства пожелал успехов участникам Шанхайской выставки и выразил надежду на расширение горизонтов взаимовыгодных торговых отношений.