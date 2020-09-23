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Президент РК выступил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Сентября 2020, 20:05
Президент РК выступил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК-НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ключевым событием участия Касым-Жомарта Токаева в юбилейном мероприятии стало его выступление на Общеполитических дебатах 75-й Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Обращаясь к участникам дебатов, Глава государства отметил, что 75-летняя годовщина ООН проходит в полное драматизма и критических вызовов время. По мнению Президента, главной проблемой остается пандемия коронавируса, которая наносит серьезный ущерб глобальной экономике и выступает источником многочисленных бедствий и страданий людей во всем мире.

«На фоне этой беспрецедентной в истории человечества трагедии хочу выразить от имени моих соотечественников искреннюю благодарность и признательность медикам и всем профессионалам, самоотверженно защищающим нас на передовой от смертоносного вируса», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что рост торгового протекционизма и политического национализма вызвал системные сбои в международном сотрудничестве и привел к «глобальной дисфункции», что в свою очередь подрывают перспективы устойчивого развития, лишая миллиарды людей надежды на лучший мир.

Президент призвал задуматься над выполнением общего морального долга, связанного с выстраиванием парадигмы «Нового мира» и высказал мнение, что сейчас для человечества наступил переломный момент истории.

Символичным моментом в выступлении стало цитирование на казахском языке известного высказывания великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, предложившего собственную формулу успешного глобального взаимодействия.

«Адамзатқа не керек: сүймек, сезбек, кейімек, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек». Смысл этого высказывания можно передать следующим образом: «Для достижения гармонии человечеству необходимы любовь и сострадание в чувствах, взвешенность и настойчивость в делах, благоразумие и мудрость в словах», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, международному сообществу следует предпринять гораздо больше усилий для борьбы с пандемией.

В первую очередь, по его словам, задача создания мощной глобальной системы здравоохранения потребует модернизации национальных институтов и медицинских учреждений в развивающихся странах посредством своевременной и скоординированной поддержки со стороны развитых государств и агентств ООН.

Президент Казахстана заявил о недопустимости политизации темы разработки вакцины от коронавируса, отметив необходимость всеобъемлющего международного соглашения об инвестициях и торговле, которое способствовало бы глобальному производству вакцины и эффективности логистических цепочек в ее поставках.

Глава государства полагает необходимым пересмотреть Международные медико-санитарные правила с целью укрепления потенциала как Всемирной организации здравоохранения, так и отдельных стран в области профилактики и противодействия пандемиям.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил тщательно изучить идею создания Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН. Президент выразил готовность разместить на территории Казахстана одно из таких учреждений.

Глава государства также отметил актуальность разработки и запуска системы контроля над биологическим оружием и предложил учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный орган – Международное агентство по биологической безопасности.

Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением перспектив восстановления мировой экономики. Президент присоединился к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реализации пакета мер по стимулированию экономического роста общей стоимостью в 10 % от мирового ВВП, а также поддержал его инициативу о подготовке Нового глобального соглашения, нацеленного на создание равных и более широких возможностей для всех.

Отдельным пунктом в выступлении были рассмотрены вопросы реализации Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года. По мнению Главы государства, фундаментальной целью в данном направлении является полное искоренение голода на планете.

Президент Казахстана сообщил о готовности созданной по инициативе нашей страны Исламской организации по продовольственной безопасности оказать всемерное содействие в формировании продовольственных резервов для проведения масштабной международной гуманитарной кампании.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев отметил вклад волонтерского движения, которое в этом году продемонстрировало многочисленные примеры вдохновляющей человеческой солидарности во всем мире.

– В знак признания роли добровольцев предлагаю ООН провозгласить Международный год мобилизации волонтеров в целях развития, – сказал Глава государства.

Президент указал на сохраняющийся кризис ядерного нераспространения и разоружения. Он выразил надежду на то, что государства-члены ООН поддержат призыв Казахстана к ядерным державам принять все меры для спасения человечества от ядерной катастрофы. Касым-Жомарт Токаев призвал страны «ядерной пятерки» ратифицировать соответствующие Протоколы к Договорам о зонах, свободных от ядерного оружия, включая Семипалатинский договор.

Глава государства также акцентировал внимание на вопросах экологии, в особенности на проблеме изменения климата, которая, по его мнению, является своеобразным «катализатором» других угроз.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана развитию безуглеродной экономики, несмотря на высокую зависимость от ископаемого топлива и предстоящий долгий путь к достижению целей Парижского соглашения по климату.

– Мы сократим выбросы парниковых газов на 15 % к 2030 году за счет системной трансформации экономики и модернизации промышленности. Параллельно с этим в ближайшие пять лет мы планируем высадить в нашей стране более двух миллиардов саженцев деревьев, – подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства заявил, что преодоление глобальных вызовов современности осуществимо только через восстановление атмосферы доверия и последовательное укрепление многосторонних институтов.

– Существующий сегодня между странами дефицит доверия крайне токсичен для развития международных отношений. Сегодня наш общий моральный долг – продемонстрировать приверженность основным целям и принципам Устава ООН, – считает Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о необходимости создания широкой коалиции для противостояния международному терроризму и пригласил все страны присоединиться к Кодексу поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

Говоря о причинах глобальных вызовов и угроз, Президент высказал мнение, что они де-факто являются следствием проблем в системах государственного управления.

– Достижение подлинно справедливого и ориентированного на чаяния людей глобального мира возможно только при гармоничном сочетании эффективных международных мер с энергичными усилиями на национальном уровне, – считает он.

В данном контексте Глава государства рассказал о том, что Казахстан полон решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство».

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросе укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, выразив уверенность в том, что процветающая, сильная и сплоченная Центральная Азия отвечает интересам как местных, так и глобальных заинтересованных сторон.

Президент Казахстана предложил создать Региональный водно-энергетический консорциум, деятельность которого будет направлена на рациональное использование трансграничных водных ресурсов.

Глава государства также заявил о намерении институализировать Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития в Алматы для координации повестки дня в области развития в Центральной Азии.

Завершая свое выступление на Общеполитических дебатах, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан был и остается твердым приверженцем ООН, нацеленным на деятельное участие в созидании более светлого и счастливого для всех будущего.


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