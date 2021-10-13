Президент РК выступил на международной конференции по достижению углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», которая состоялась в городе Нур-Султане. Глава государства посетил выставку, посвященной низкоуглеродной тематике и обратился с речью к участникам мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент вновь высказался в поддержку призыва Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша к достижению нулевого уровня выбросов углерода, указав на то, что ситуация с климатом остается одной из острейших проблем нашего времени.

Касым-Жомарт Токаев указал на тревожные выводы, содержащиеся в Шестом оценочном докладе об оценке изменения климата, подготовленном межправительственной группой экспертов. Согласно этому отчету, при текущих уровнях выбросов углекислого газа прогнозируемое глобальное потепление на 1,5 и 2 градуса будет превышено уже в нынешнем столетии.

В Центральной Азии, по мнению Главы государства, вызывает обеспокоенность и требует срочных действий ускорившийся процесс потепления.

– Это особенно актуально в части сохранения водной и продовольственной обеспеченности и безопасности. Казахстан входит в десятку ведущих производителей продовольственной пшеницы и муки, экспортируя до 7 млн тонн пшеницы в год. Однако, при реализации негативного сценария, уже к 2030 году урожайность пшеницы может снизиться почти на 40 %. Учитывая, что Казахстан является единственной страной-экспортером в Центральной Азии, это неизбежно создаст угрозу продовольственной безопасности всего региона. Это простой практический пример того, что борьба с изменением климата – наше общее дело. Причем, крайне важное дело, – полагает он.

Президент отметил, что несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, Казахстан в числе первых ста стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев сообщил о разработке Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, предусматривающей базовые подходы к низкоуглеродной трансформации экономики и промышленности. По его убеждению, Доктрина в конечном варианте должна быть прагматичной, рациональной и учитывать насущные потребности экономики страны, ее специфику и структуру.

– Уже сейчас очевидно, что достижение амбициозной цели Доктрины потребует системных усилий: модернизации топливно-энергетического комплекса, пересмотра индустриальной и агропромышленной политики, новых подходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и образе жизни людей. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80 % от общего энергобаланса страны. Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Его успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15 % выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году. В результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 млрд тонн СО 2, – сказал Глава государства.

Как считает Президент, осуществление таких амбиционных целей потребует значительных средств и инвестиций в модернизацию сектора производства электроэнергии и тепла, поддержки со стороны общества, пересмотра национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, гармонизации ее с соответствующими международными системами.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной газификации страны, потенциале для развития возобновляемой и альтернативной энергетики и «зеленого финансирования», а также о мерах по решению гидрологических и экологических проблем трансграничных рек.

Отдельно в выступлении была отмечена программа по озеленению страны, в рамках которой по поручению Главы государства до 2025 году будет высажено 2 млрд деревьев.

– Эта инициатива становится проектом по-настоящему национального масштаба с большим международным резонансом. Задача в высшей степени актуальная, поэтому ее следует выполнить без арифметической показухи и очковтирательства, – потребовал Президент.

Говоря о региональных усилиях в решении проблем климата, Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников конференции о совместных планах стран-членов Евразийского экономического союза предпринять реальные усилия по использованию энергоэффективных подходов и технологий, внедрению возобновляемых и альтернативных источников энергии, развитию низкоуглеродного транспорта.

– Учитывая тесные промышленные, технологические и экономические связи в рамках Союза, безусловно, совместные действия – залог успеха. То же самое можно сказать и о глобальном контексте. От слаженности действий международного сообщества зависит будущее состояние климата и сама судьба нашей планеты. Казахстан готов внести свой вклад в общее дело – достижение глобальной температурной цели, – подчеркнул Глава государства.

Подводя итоги мероприятия, Президент отметил, что переход к низкоуглеродной трансформации экономики Казахстана потребует решительных мер, больших финансовых затрат и, конечно же, консолидации усилий всего общества. При этом он указал на важность того, чтобы регуляторные механизмы климатической повестки не стали барьерами для торговли и инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что на развитых странах и международных организациях лежит ответственность за технологическое и ресурсное содействие государствам с переходной экономикой для ускорения низкоуглеродной трансформации.

В этой связи Глава государства поручил Правительству наладить сотрудничество со структурами ООН, Всемирным банком, международными финансовыми организациями и правительствами развитых стран по вопросам климатической повестки.

В работе конференции приняли участие высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества, финансовых институтов, партнеры по развитию и СМИ. В качестве спикеров на панельной сессии также выступили помощник Генерального секретаря ООН Мирьяна Сполярич Эггер, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, лауреат Пулитцеровской премии Дэниела Эргина, управляющий директор по «зеленой» экономике и климатической деятельности ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер, директор управления окружающей среды ОЭСР Рудольфо Лэси. С видеообращением к участникам мероприятия обратился спецпредставитель Президента США по вопросам климата Джон Керри, а в качестве модератора выступила директор программы по климату и устойчивости Аналитического центра Overseas Development Institute Сара Коленбрандер.