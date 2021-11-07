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Президент РК выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области

7 Ноября 2021 13:41
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Президент РК выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Глава государства поручил Правительству оказать помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям во главе с министром Юрием Ильиным приступили к работе на месте аварии.

Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа.

На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Состояние двух выживших тяжелое.

МЧС опубликовало список погибших.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 277 ч.3 УК РК. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ДЧС Карагандинской области создана горячая линия в связи с происшествием на шахте (внезапный выброс газа метан): 8 (7212) 51-11-10, 8 (7212) 51-72-23.


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#Президент Казахстана   #Происшествия   #ЧП на шахте  
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