Президент РК выразил соболезнования семье государственного и общественного деятеля Султана Сартаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, известного ученого, академика Национальной академии наук, доктора юридических наук Султана Сартаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«С глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине Султана Сартаевича. С. Сартаев был одним из тех, кто стоял у истоков создания Конституции независимого Казахстана. С момента обретения нашей страной суверенитета он внес значительную лепту в формирование отечественного законодательства, утверждение демократических ценностей. Он оставил яркий след, немеркнущее наследие», – говорится в телеграмме, адресованной родным и близким покойного.

Глава государства отмечает, что благодаря своему самоотверженному труду, выдающимся личным качествам, Султан Сартаев пользовался подлинным уважением народа, а его жизненный путь, безусловно, будет образцом для многих поколений.