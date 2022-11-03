Президент РК выразил соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау»

3 Ноября 2022, 10:28

3 Ноября 2022, 10:28

Президент РК выразил соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.

Фото: naraione.org