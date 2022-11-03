Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Президент РК выразил соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау»

3 Ноября 2022, 10:28
Президент РК выразил соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау»
3 Ноября 2022, 10:28

Президент РК выразил соболезнования родным погибших на шахте АО «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.


Фото: naraione.org


Новости по теме
Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
Девушка на внедорожнике наехала на LED-экран в Актобе
Читайте также
Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября
Жигули Дайрабаев ознакомился с производственными предприятиями в ЗКО
Общественный транспорт в день выборов будет работать бесплатно в Атырау
Как решают проблему с очередями в детсады в Карагандинской области
Каракат Абден предложила поддержать патронажную службу
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в день выборов в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору