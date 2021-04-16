Президент РК выразил соболезнования родным и близким Есенгали Раушанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного казахского поэта Есенгали Раушанова в связи с его кончиной, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной видного казахского поэта, лауреата Государственной премии РК Есенгали Раушанова направил телеграмму соболезнования его родным и близким», - написал Берик Уали.

В письме отмечено, что Есенгали Абыджаппарулы, проработав в ряде газет и журналов, внес неоценимый вклад в развитие духовно-культурной сферы.

«Около четверти века он был директором издательства «Жазушы» и благодаря его упорному труду опубликованы ценные произведения казахской литературы и широко распространены среди общества. Свой оригинальный след он оставил и в казахской поэзии. Его высокодуховные стихи и поэмы получили высокую оценку со стороны читателей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее стало известно, что скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов.