РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:54, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент РК выразил соболезнования родным и близким Есенгали Раушанова

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного казахского поэта Есенгали Раушанова в связи с его кончиной, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с кончиной видного казахского поэта, лауреата Государственной премии РК Есенгали Раушанова направил телеграмму соболезнования его родным и близким», - написал Берик Уали.

    В письме отмечено, что Есенгали Абыджаппарулы, проработав в ряде газет и журналов, внес неоценимый вклад в развитие духовно-культурной сферы.

    «Около четверти века он был директором издательства «Жазушы» и благодаря его упорному труду опубликованы ценные произведения казахской литературы и широко распространены среди общества. Свой оригинальный след он оставил и в казахской поэзии. Его высокодуховные стихи и поэмы получили высокую оценку со стороны читателей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее стало известно, что скончался известный казахстанский поэт Есенгали Раушанов.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Общество
    Сейчас читают
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!