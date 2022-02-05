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Президент РК выразил соболезнования родным и близким Абдижамила Нурпеисова

5 Февраля 2022 22:02
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Президент РК выразил соболезнования родным и близким Абдижамила Нурпеисова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнования родным и близким Народного писателя, Қазақстанның Еңбек Ері, участника Великой Отечественной войны Абдижамила Нурпеисова. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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Президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.

«Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия «Кровь и пот» и дилогия «Последний долг», получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки. Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа. Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме Главы государства.


Напомним, ушёл из жизни известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов.


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#Президент Казахстана   #Культура   #Общество   #Утраты  
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