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Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле

30 Декабря 2022, 09:33
Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире.

По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявший уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Как сообщалось, трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе три – в победных финалах.

Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.

На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос», с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский «Нью-Йорк Космос».

Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.


Фото: instagram.com/pele

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