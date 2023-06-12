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Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Июня 2023, 21:04
Президент РК выразил соболезнования Джорджии Мелони в связи с кончиной Сильвио Берлускони Фото: AFP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Италии Джорджии Мелони, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю Кабинета Министров Италии Джорджии Мелони в связи с кончиной видного государственного деятеля, бывшего Премьер-министра Сильвио Берлускони.

В телеграмме Глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги Сильвио Берлускони, внесшего значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Италией.

Напомним, Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, скончался в возрасте 86 лет.


Президент Казахстана   Италия   Токаев Касым-Жомарт  
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