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Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу

20 Декабря 2021 10:20
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Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, особенно в деле противодействия распространению пандемии коронавируса в Казахстане», - написал Берик Уали.


Напомним, сегодня Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности Министра здравоохранения Республики Казахстан.


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#Президент Казахстана   #Отставки    #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Алексей Цой  
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