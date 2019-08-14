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Президент РК встретится со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

14 Августа 2019, 19:59
Президент РК встретится со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет специального представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«15 августа в резиденции «Акорда» Глава государства примет специального Представителя ЕС по Центральной Азии Петера Буриана. На встрече планируется обсудить сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом, в том числе вопросы взаимодействия и практической имплементации принятой 17 июня т.г. Новой Стратегии ЕС по Центральной Азии»,- написал Берик Уали в Facebook.

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