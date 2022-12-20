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Президент РК встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума

20 Декабря 2022, 18:22
Президент РК встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с участниками Центрально-Азиатского медиафорума бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарем Кыргызской Республики Суюнбеком Касмамбетовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Высокие гости поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента, а также дали положительную оценку реформам и политическим преобразованиям, проводимым Главой государства. Президент поблагодарил гостей за участие в работе Центрально-Азиатского медиафорума и выразил уверенность, что развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами укрепит братские и дружественные отношения. В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.

Фото: akorda.kz
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