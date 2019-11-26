Президент РК встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованными в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

На сегодня в нашей стране действует 70 посольств и 30 представительств международных организаций.