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Президент РК встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий
26 Ноября 2019 16:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованными в Казахстане, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.
На сегодня в нашей стране действует 70 посольств и 30 представительств международных организаций.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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