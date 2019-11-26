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Президент РК встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий

26 Ноября 2019 16:09
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Президент РК встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями иностранных дипломатических миссий, аккредитованными в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

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О чем говорил Президент РК с главами зарубежных дипломатических миссий Касым-Жомарт Токаев подписал закон о государственных услугах 2019 год был полон успешных встреч на международном уровне – Президент РК

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

На сегодня в нашей стране действует 70 посольств и 30 представительств международных организаций.

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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