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Президент РК встретился с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 15:03
Президент РК встретился с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа Фото: akorda.kz

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с председателем правления Huawei Technologies Лян Хуа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент был ознакомлен с дальнейшими планами одного из мировых лидеров в отрасли телекоммуникаций по развитию деятельности в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах Huawei и национальной компании «Қазақстан темір жолы» реализовать совместный проект по цифровизации железнодорожной сети и использовании новых технологий.

Лян Хуа рассказал, что компания Huawei профинансировала исследования по развитию широкополосного доступа интернета и становлению Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.

Глава государства поприветствовал реализацию проекта по подготовке высококлассных казахстанских специалистов в сфере IT-технологий на базе ИКТ-академии Huawei.


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