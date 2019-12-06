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Президент РК встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности
6 Декабря 2019 15:53
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БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Берлине, провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Глава государства рассказал об итогах переговоров с руководством Германии, отметив значимость привлечения на казахстанский рынок немецкого бизнеса, технологий и инвестиций.
Вольфганг Ишингер сообщил о подготовке к намеченному на следующий год очередному заседанию Мюнхенской конференции и пригласил Президента Казахстана принять участие в данном авторитетном форуме.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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