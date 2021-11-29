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Президент РК встретился с Гендиректором отделения ООН в Женеве

29 Ноября 2021 23:19
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Президент РК встретился с Гендиректором отделения ООН в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.

Президент заявил, что наша страна продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения. Собеседники обсудили текущую ситуацию в Центральной Азии, размещение в Алматы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициативу Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития.

В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.

Татьяна Валовая поздравила Главу государства с 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.

Она передала Касым-Жомарту Токаеву теплый привет и наилучшие пожелания от коллектива Женевского отделения ООН, которое он возглавлял в 2011-2013 годах.

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#ООН   #Президент Казахстана  
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