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вчера 22:43
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Президент РК встретился с Гендиректором отделения ООН в Женеве
ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления сотрудничества Казахстана с ООН. Особое внимание было уделено совместным усилиям по противодействию пандемии, обеспечению региональной безопасности и стабильности.
Президент рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, а также о своем призыве к другим странам объединить усилия в борьбе с новыми штаммами коронавируса на Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных условиях ООН остается основой системы мультилатерализма. Казахстан с первых дней Независимости был и остается приверженным принципам, целям и задачам всемирной организации.
Президент заявил, что наша страна продолжит вносить посильный вклад в дело ядерного разоружения и укрепления режима нераспространения оружия массового уничтожения. Собеседники обсудили текущую ситуацию в Центральной Азии, размещение в Алматы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), инициативу Казахстана о создании на своей территории Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития.
В ходе беседы были затронуты темы, касающиеся проводимых в Казахстане политических реформ, прав и свобод человека, гендерных вопросов.
Татьяна Валовая поздравила Главу государства с 30-летием Независимости Республики Казахстан, отметив выдающиеся достижения страны за этот период.
Она передала Касым-Жомарту Токаеву теплый привет и наилучшие пожелания от коллектива Женевского отделения ООН, которое он возглавлял в 2011-2013 годах.
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