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Президент РК встретил в столичном аэропорту Председателя КНР

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2022, 15:04
Президент РК встретил в столичном аэропорту Председателя КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

«Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении Акорды.

Фото: t.me/bort_01


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