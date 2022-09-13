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    17:54, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и Глава католической церкви провели краткую беседу.

    По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

    На встрече также присутствовали председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

    14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.

    Ранее сообщалось, что на мессу предусмотрено три тысячи мест, из них большая часть – паломники из Центральной Азии и других близлежащих стран.



    Фото: t.me/bort_01






    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Видео Внешняя политика Казахстана Главная Президент
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