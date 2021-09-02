Президент РК во главу угла ставит политическую модернизацию и защиту прав человека - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Государства в своем Послании народу Казахстана обозначил ряд важных направлений, по которым должна двигаться страна в настоящий момент. Такое мнение выразил научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировал Алишер Абдрешев, перед государственными органами был поставлен ряд задач по улучшению макроэкономической ситуации, совершенствованию системы цифровизации, развитии рынка труда.

«Как и в предыдущем Послании, Президент РК Касым-Жомарт Токаев во главу угла ставит политическую модернизацию и защиту прав человека. Пандемия коронавируса вынужденно внесла определенные коррективы на ход политической модернизации государства, однако нацеленность курса и реализация политических преобразований в стране активно продолжается.

Так, например были приняты основополагающие законы о либерализации избирательного процесса в Казахстане, которые содержат в себе снижение барьера для вхождения в Мажилис Парламента с 7 до 5%, внедрена графа «против всех» в избирательных бюллетенях, введены прямые выборы акимов городов районного уровня, областных и сельских округов. Все это говорит о том, что Республика Казахстан твердо нацелена идти по демократическому пути развития, создания политического многообразия, политической конкуренции»,- считает эксперт.

По словам спикера, политическая модернизация позволит расширить участие граждан в политической жизни страны.

«Необходимо выделить сферу прав человека, которая также планомерно развивается. Как было отмечено в Послании, Казахстан строит инклюзивное общество. В этой связи, важной озвученной мерой является расширение перечня квотируемых категорий граждан, где помимо женщин и молодежи будут установлены квоты для людей с особыми потребностями», - отметил А. Абдрешев.

«В продолжении расширения политических прав граждан Президент напомнил, что в январе текущего года был подписан закон «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах», направленного на отмену смертной казни. Данный шаг позволил не только укрепить нацеленность Казахстана и дальше идти по пути построения правового общества, основанного на принципах гуманизма, но и заручится поддержкой мирового сообщества. Так, многие ключевые международные организации в числе которых ООН, ОБСЕ высоко оценили данное решение Республики Казахстан. Следующим шагом Глава государства поручил уполномоченным органам провести гармонизацию норм уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола», - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что тематика политической модернизации и прав человека многогранна и не решается в течение короткого периода времени. Однако, предметный интерес и пристальное внимание Главы государства к необходимости демократизации и либерализации общественной жизни, как считает Алишер Абдрешев, является положительным сигналом.

«В этой связи, дальнейшая реализация политических инициатив, озвученных в Послании, потребует скоординированных и слаженных действий как всего государственного аппарата, так и гражданского общества», - заключил эксперт.

Напомним, сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться по ссылке.