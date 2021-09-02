Президент РК во главу угла ставит политическую модернизацию и защиту прав человека - эксперт
Как прокомментировал Алишер Абдрешев, перед государственными органами был поставлен ряд задач по улучшению макроэкономической ситуации, совершенствованию системы цифровизации, развитии рынка труда.
«Как и в предыдущем Послании, Президент РК Касым-Жомарт Токаев во главу угла ставит политическую модернизацию и защиту прав человека. Пандемия коронавируса вынужденно внесла определенные коррективы на ход политической модернизации государства, однако нацеленность курса и реализация политических преобразований в стране активно продолжается.
Так, например были приняты основополагающие законы о либерализации избирательного процесса в Казахстане, которые содержат в себе снижение барьера для вхождения в Мажилис Парламента с 7 до 5%, внедрена графа «против всех» в избирательных бюллетенях, введены прямые выборы акимов городов районного уровня, областных и сельских округов. Все это говорит о том, что Республика Казахстан твердо нацелена идти по демократическому пути развития, создания политического многообразия, политической конкуренции»,- считает эксперт.
По словам спикера, политическая модернизация позволит расширить участие граждан в политической жизни страны.
«Необходимо выделить сферу прав человека, которая также планомерно развивается. Как было отмечено в Послании, Казахстан строит инклюзивное общество. В этой связи, важной озвученной мерой является расширение перечня квотируемых категорий граждан, где помимо женщин и молодежи будут установлены квоты для людей с особыми потребностями», - отметил А. Абдрешев.
«В продолжении расширения политических прав граждан Президент напомнил, что в январе текущего года был подписан закон «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах», направленного на отмену смертной казни. Данный шаг позволил не только укрепить нацеленность Казахстана и дальше идти по пути построения правового общества, основанного на принципах гуманизма, но и заручится поддержкой мирового сообщества. Так, многие ключевые международные организации в числе которых ООН, ОБСЕ высоко оценили данное решение Республики Казахстан. Следующим шагом Глава государства поручил уполномоченным органам провести гармонизацию норм уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола», - рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что тематика политической модернизации и прав человека многогранна и не решается в течение короткого периода времени. Однако, предметный интерес и пристальное внимание Главы государства к необходимости демократизации и либерализации общественной жизни, как считает Алишер Абдрешев, является положительным сигналом.
«В этой связи, дальнейшая реализация политических инициатив, озвученных в Послании, потребует скоординированных и слаженных действий как всего государственного аппарата, так и гражданского общества», - заключил эксперт.
Напомним, сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться по ссылке.