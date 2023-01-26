Президент РК вновь предложил Маулена Ашимбаева на должность председателя Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Сената Парламента РК, предложил на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Ашимбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева.

На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю, что его достойным занять должность Спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!», - заключил Президент.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Сената Парламента РК. Президент РК отметил, что страна вступила в новый этап развития.