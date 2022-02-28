Президент РК внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
«Сегодня Глава государства заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан. В целом Президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше. В настоящее время Правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы. Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева», - сообщил в Facebook Берик Уали.
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