Президент РК внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня Глава государства заслушал отчет посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан. В целом Президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят Министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почетные консулы Казахстана в Украине и Польше. В настоящее время Правительством РК проработан вопрос организации репатриационных рейсов по маршруту Катовице (Польша) – Атырау – Алматы. Первый рейс по возврату казахстанских граждан запланирован на сегодня. Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева», - сообщил в Facebook Берик Уали.