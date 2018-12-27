Президент РК внес поправки по вопросам контроля над оборотом наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», сообщила пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование государственного контроля в сфере оборота психоактивных веществ.



Текст Закона публикуется в печати.